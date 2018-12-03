Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9294 RUR   0.0255 GBR   2.171 TRY   0.328

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 12° 5 Дек 13° 6 Дек 12°

Туризм 03.12.2018 11:58

Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-октябре 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 119,3 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 28,4%.

В октябре текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 117 млн манатов, что на 57,2% больше показателя октября 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-октябре 2018 года посетили 2 млн 415,9 тыс. туристов. Удельный вес туристов из РФ составил 31,3%, Грузии – 20,4%, стран Ближнего Востока – 13,8%, Турции – 10,1%, Ирана – около 9%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ


Похожие новости


Иностранные туристы в Азербайджане в январе-сентябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1 млрд манатов Иностранные туристы в Азербайджане в январе-августе 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 26% Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24% Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов Иностранные туристы в январе-мае совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,5 млрд манатов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]