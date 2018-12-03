Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-октябре 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 119,3 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 28,4%.
В октябре текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 117 млн манатов, что на 57,2% больше показателя октября 2017 года.
Как сообщалось, Азербайджан в январе-октябре 2018 года посетили 2 млн 415,9 тыс. туристов. Удельный вес туристов из РФ составил 31,3%, Грузии – 20,4%, стран Ближнего Востока – 13,8%, Турции – 10,1%, Ирана – около 9%.
А.Азизов
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