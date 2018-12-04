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Это интересно 04.12.2018 17:13

Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал во вторник список 100 самых влиятельных женщина 2018 года, его возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Вторую позицию заняла британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.

Единственной россиянкой в списке оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина, она заняла 49 строчку в рейтинге, обойдя певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, главу европейской дипломатии Федерику Могерини и теннисистку Серену Уильямс.

На 23-е место в списке журнал поместил королеву Британии Елизавету II, а на 24-ое - дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-ом месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а 29-ом месте - лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 35-ом - премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-ом - глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Также 45-ое и 47-ое место в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович соответственно. На 62-ой строчке рейтинга оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-ой - супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-ой - глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ую строчку рейтинга Forbes, экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая теперь занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека - 85-ое место, премьер-министр Сербии Ана Брнабич - 91-ое место.

В прошлом А.Меркель неоднократно возглавляла этот ежегодный рейтинг.

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Тэги: МИР, FORBES, ЖЕНЩИНЫ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]