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Туризм 04.12.2018 22:38

Российские туристы чувствуют себя в Азербайджане как дома – президент Алиев

Более 800 тыс. туристов из России посетили Азербайджан с начала 2018 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В этом году, но год еще не закончен, уже более 800 тысяч россиян. Россияне устойчиво держат первое место», - сказал И.Алиев во вторник в интервью телеканалу «Россия-24» на выставке Bakutel-2018.

Президент отметил, что последние два года наблюдался рост турпотока в Азербайджан: в 2016 году - на 22%, в 2017 году – на 20%. «В этом году пока еще не знаем, но тоже будет рост. Туристов привлекают, в первую очередь, условия, в которых они себя здесь ощущают. Что касается россиян, думаю, что они чувствуют себя как дома. Здесь нет языкового барьера, к ним очень хорошее отношение, общая наша история также играет важную роль. Я много могу говорить, почему туристы должны приезжать в Азербайджан. Думаю, что россияне меня услышат. Я с удовольствием приглашаю их посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады», - подчеркнул глава государства.

И.Алиев добавил, что основная задача правительства Азербайджана - развитие ненефтяного сектора с тем, чтобы экономика страны устойчиво развивалась, независимо от мировой конъюнктуры цен на нефть. «Поэтому в этом плане очень много делается, в плане развития инфраструктурных проектов для того, чтобы создать хорошие условия для бизнеса. Очень много проектов связано со стимулированием бизнеса, с помощью предпринимателям. В целом, инвестиционный климат и бизнес-климат в Азербайджане улучшается. Последние данные Всемирного банка, по подсчетам Doing business Азербайджан на 25-м месте. Мы за год продвинулись на 32 ступеньки, и сегодня – среди ведущих стран по возможности ведения бизнеса», - сказал президент.

Президент отметил необходимость постоянно создавать рабочие места в соответствии с уровнем экономического развития и с учетом демографического роста в Азербайджане. «Мы должны стремиться, чтобы каждый вновь появившийся на свет гражданин страны через 20-30 лет был обеспечен работой», - добавил И.Алиев.

А.Азизов

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Тэги: ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ


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