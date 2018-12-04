Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова

Аэропорт российского города Сургут будет назван в честь азербайджанского нефтяника Фармана Салманова.
Данное название аэропорт получит в результате конкурса «Великие имена России». Конкурс был устроен для выбора путем голосования дополнительного названия для 47 аэропортов России.
Всего в голосовании приняли участие около 5 млн человек.
Ф.Салманов - советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири. Он является доктором геолого-минералогических наук, членом-корреспондентом РАН, Героем Социалистического Труда.
Проработав в Западной Сибири более 30 лет, Салманов участвовал в разведке более 130 месторождений нефти и газа, в том числе Мамонтовского, Правдинского, Сургутского, Уренгойского, Ямбургского и др.
Ф.Салманов был уверен, что в Сургуте есть нефть и доказал это своим оппонентам - первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 21 марта 1961 года. Он является почетным гражданином города Сургут.
А.Мамедов
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