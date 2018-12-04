Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0256 GBR   2.1667 TRY   0.3225

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 12° Завтра 13° 7 Дек 12° 8 Дек 10°

Это интересно 04.12.2018 22:46

Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова

Аэропорт российского города Сургут будет назван в честь азербайджанского нефтяника Фармана Салманова.

Данное название аэропорт получит в результате конкурса «Великие имена России». Конкурс был устроен для выбора путем голосования дополнительного названия для 47 аэропортов России.

Всего в голосовании приняли участие около 5 млн человек.

Ф.Салманов - советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири. Он является доктором геолого-минералогических наук, членом-корреспондентом РАН, Героем Социалистического Труда.

Проработав в Западной Сибири более 30 лет, Салманов участвовал в разведке более 130 месторождений нефти и газа, в том числе Мамонтовского, Правдинского, Сургутского, Уренгойского, Ямбургского и др.

Ф.Салманов был уверен, что в Сургуте есть нефть и доказал это своим оппонентам - первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 21 марта 1961 года. Он является почетным гражданином города Сургут.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]