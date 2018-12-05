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Культура 05.12.2018 13:14

Президент Алиев вручил Тахиру Салахову орден Труда I степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку вручил Тахиру Салахову орден «Труда» I-ой степени, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев высоко оценил деятельность Т.Салахова, являющегося видным представителем школы художества современного Азербайджана.

И.Алиев 28 ноября подписал распоряжение о награждении Т.Салахова орденом «Труда» I степени.

Т.Салахов отмечает 90-летний юбилей.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХУДОЖНИК, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]