Президент Алиев вручил Тахиру Салахову орден Труда I степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку вручил Тахиру Салахову орден «Труда» I-ой степени, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев высоко оценил деятельность Т.Салахова, являющегося видным представителем школы художества современного Азербайджана.
И.Алиев 28 ноября подписал распоряжение о награждении Т.Салахова орденом «Труда» I степени.
Т.Салахов отмечает 90-летний юбилей.
Ф.Исазаде
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