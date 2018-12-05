В Азербайджане задержан экс-министр ЕЭК по энергетике

Бывший руководитель Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии, экс-министр ЕЭК по энергетике Адамкул Жунусов, объявленный в международный розыск за нанесение ущерба государству в особо крупном размере, задержан в Азербайджане, сообщили в Бишкеке.

"Мы получили информацию о задержании бывшего главы ГТС А.Жунусова в Азербайджане. Однако официальной информации со стороны азербайджанских коллег пока нет", - сообщил в среду "Интерфаксу" представитель пресс-службы Государственной службы по борьбе с экономическими преступления (ГСБЭП - Финансовая полиция) Киргизии.

Он сказал, что, "скорее всего нашим сотрудникам придется вылететь в Баку и доставить А.Жунусова на родину, так как розыск был инициирован с нашей стороны".

А.Жунусов в 2013-2016 годы занимал должность председателя ГТС Киргизии. С 2016 по февраль 2018 года - член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), министр ЕЭК по энергетике и инфраструктуре.

В сентябре А.Жунусов был объявлен в международный розыск в рамках ранее возбужденного уголовному дела о коррупционной схеме в Таможенной службе Киргизии и нанесении материального ущерба в размере свыше 166,9 млн сомов ($2,45 млн) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет.