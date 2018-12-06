Участники сделки ОПЕК+ опираются не на твитты Трампа, а на реальное состояние рынка - Новак

Участники сделки ОПЕК+ опираются не на твитты президента США Дональда Трампа, а на реальное состояние рынка, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
А.Новак так прокомментировал вопрос, какой была реакция участников министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на сообщение в Twitter президента США Д.Трампа, который выразил надежду, что государства ОПЕК не станут сокращать поставки нефти на мировой рынок: "Мы всегда в своих рассуждениях опираемся не на твиты, а на реальную ситуацию и реальную оценку рынка, прогнозы, баланс спроса и предложения, наличие остатков и так далее. Мы ориентируемся в первую очередь на объективные показатели отрасли".
Д.Трамп в среду в своем микроблоге в Twitter написал: "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них".
Как сообщалось, министры стран ОПЕК в четверг рассмотрят рекомендацию, данную накануне министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ снизить нефтедобычу. Комитет, куда входят министры Саудовской Аравии, России, Венесуэлы, Кувейта, Алжира и Омана, рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Рекомендации по объему сокращения нет. Базой для снижения предполагается уровень сентября-октября 2018 года.
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