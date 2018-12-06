Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м, Путин напоминает, что рыночная цена должна быть $200

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области).

На это В.Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

"Сторонами достигнута договорённость о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов, а также газа. Мы приняли с вами такое решение и мы обязаны выполнять все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной справедливой топливно-сырьевой политики. В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы все подписались. Отсутствие согласия по принципам формирования основного - нефтегазового рынка не позволяет нашему союзу прогрессировать более быстрыми темпами", - сказал А.Лукашенко.

"Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений. Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем союзе. Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ. Тариф, применяемый "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из ЯНАО до нашей границы, составляет почти $3 за тыс. куб. м на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф - порядка $1 - в три раза меньше. В структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70% - в три раза выше, чем для субъектов РФ и мне кажется, что и в Казахстане примерно такая же ситуация. С учетом этих обстоятельства в нашей стороне газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области - $70. Почти в два раза ниже. Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - сказал белорусский лидер.