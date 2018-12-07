Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали более 24,8 тыс. ипотечных кредитов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2006-2018гг выдали 24,829 тыс. ипотечных кредитов.

Согласно данным, опубликованным на сайте фонда, до сих пор по линии АИКГФ выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд 188 млн 745,67 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов