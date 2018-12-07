Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали более 24,8 тыс. ипотечных кредитов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2006-2018гг выдали 24,829 тыс. ипотечных кредитов.
Согласно данным, опубликованным на сайте фонда, до сих пор по линии АИКГФ выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд 188 млн 745,67 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Азизов
Карабахский конфликт надо урегулировать мирным путем – Пентагон
Заседание рабгруппы по вопросам Каспия состоится в Баку в начале января - источник
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 25 раз – Минобороны Азербайджана
Азербайджан представит в ЮНЕСКО еще один нацэлемент для включения в список нематериального культурного наследия
ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
Назарбаев считает, что казахстанцы и россияне многим похожи
Агаларовы просят суд США отклонить поданный против них иск Демпартии
Глава МИД КНДР на переговорах в Пекине подтвердил приверженность денуклеаризации - СМИ
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
«AzerTelecom» представляет передовые телекоммуникационные услуги на выставке "BakuTel 2018"
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию Конституции России
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным таможенным комитетом Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»