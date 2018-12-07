Почти 90 тыс. полицейских обеспечат безопасность во время акций протеста во Франции в субботу

Для обеспечения безопасности во время запланированных на субботу акций протеста "Желтых жилетов" будет задействовано по всей Франции около 89 тыс. сотрудников полиции, сообщают французские СМИ со ссылкой на МВД страны.

В Париже за безопасностью будут следить более 8 тыс. стражей порядка. Кроме того, на некоторых улицах французской столицы будут размещены бронеавтомобили жандармерии.

По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, подобные меры будут приняты для того, чтобы "обеспечить порядок" на фоне действий крайне левых и крайне правых группировок.

Меры безопасности будут значительно усилены по сравнению с прошлыми акциями протеста, в том числе в районе площади Шарля де Голля, Елисейских полей и площади Согласия.

Парижские власти призвали местных жителей не выходить в субботу на центральные улицы города без необходимости, а владельцев магазинов и торговых центров попросили обеспечить защиту витрин. Такие рекомендации последовали после того, как в минувшую субботу в результате беспорядков было повреждено более 200 торговых, офисных и банковских учреждений.

Между тем, согласно результатам опроса компании Odoxa, 77% французов по-прежнему поддерживают движение "желтые жилеты". Однако отмечается, что это исследование проводилось до того момента, как Елисейский дворец объявил об отмене намеченного на 2019 год повышения налогов, в том числе на топливо.

Результаты опроса показывают, что 75% респондентов считают демонстрантов "храбрыми", 77% выражают солидарность с их позициями. Вместе с тем 59% опрошенных заявили, что все более агрессивные действия движения "настораживают" их.

Подавляющее большинство французов (84%) назвали "плохим" подход президента страны Эмманюэля Макрона к урегулированию сложившейся кризисной ситуации, но оппозиционных лидеров респонденты также поддерживают не очень активно. 30% опрошенных положительно оценивают позицию лидера ультраправого "Национального объединение" Марин Ле Пен, еще 25% разделяют подход главы партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона.

Ранее власти французской столицы в рамках меры предосторожности объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов 8 декабря не будут работать. В частности, речь идет о Большом дворце, известном как крупный культурный центр. Также будет закрыта для посещения одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топлива. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.