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Социум 07.12.2018 17:18

Правительство Азербайджана утвердило порядок создания кладбищ

Кабинет министров Азербайджана утвердил «Правила создания и управления кладбищами».

Согласно правилам, опубликованным на сайте кабмина, будет создан реестр погребений, который будет вести Министерство юстиций Азербайджана. Реестр погребений будет содержать информации, связанные с именем и фамилией погребенного, его частным идентификационным номером, датами рождения, смерти и похорон, свидетельством о смерти и т.д.

Реестр кладбищ будет вестись Госкомитетом по делам религиозных структур.

Вопросы создания, использования, благоустройства и расширения территории кладбищ будут регулироваться Кодексом градостроительства и строительства, Правилами создания и управления кладбищами и другими нормативно-правовыми актами градостроительной и строительной сферы.

Решение о создании нового кладбища принимается муниципальными органами, в частности, в случае заполнения 85% территории действующих кладбищ.

Решение о создании Аллей почетного захоронения, Аллей шехидов и мест массового (братского) захоронения принимается Кабинетом министров Азербайджана.

Решение о выделении земельного участка под новое кладбище принимается специальной Комиссией, создаваемой решением муниципалитета. В состав комиссии входят представители министерств здравоохранения, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, госкомитетов по градостроительству и архитектуре, по имущественным вопросам, по работе с религиозными структурами, а также органов местных исполнительных властей.

При создании кладбищ необходимо учитывать некоторые положения, в том числе уровень подверженности земельного участка оползням и обвалам, риски потенциального затопления территории в случае наводнений и других чрезвычайных природных событий. Необходимо также обеспечивать минимальное расстояние в 2 метра высотой от верхнего уровня подземных грунтовых потоков до поверхности почвы, выбирать земельные участки с отсутствием торфяных и тяжелых глинистых почв.

Кладбища запрещено создавать в зонах охраны источников бытовой (хозяйственной) питьевой воды, на первом и втором поясах санитарно-лечебных мест и санитарных зон охраны курортов, в зонах санитарной охраны морей, озер, рек и других открытых водоемов, используемых в качестве пляжей и в других культурно-оздоровительных целях, близ нефтегазовых трубопроводов и зон высоковольтных электролиний, железнодорожных путей, государственных и муниципальных автомобильных дорог и т.д.

Р.Бабаев

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Тэги: КЛАДБИЩА, ПРАВИЛА, ПРАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]