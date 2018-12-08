В Индии автобус упал в пропасть, 11 человек погибли

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Таймс оф Индия".
По ее информации, трагедия произошла в округе Пунч.
Региональные власти отмечают, что число погибших может возрасти, так как состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»