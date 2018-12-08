В Индии автобус упал в пропасть, 11 человек погибли

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Таймс оф Индия".

По ее информации, трагедия произошла в округе Пунч.

Региональные власти отмечают, что число погибших может возрасти, так как состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".