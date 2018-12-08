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Происшествия 08.12.2018 16:26

В Индии автобус упал в пропасть, 11 человек погибли

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Таймс оф Индия".

По ее информации, трагедия произошла в округе Пунч.

Региональные власти отмечают, что число погибших может возрасти, так как состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, АВТОБУС, ПРОПАСТЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]