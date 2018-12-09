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СНГ 09.12.2018 15:20

Россияне в два раза чаще бронировали отели Египта в 2018 году

Российские туристы бронировали отели Египта в 2018 году в 2,2 раза чаще, чем годом ранее, сообщила журналистам директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok Наталья Радченкова.

"Относительно 2017 года выросло количество броней отелей в Египте в 2,2 раза. Тенденция к увеличению есть", - сказала она.

Между тем PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис подчеркнул, что покупки авиабилетов в Египет самостоятельными российскими путешественниками вообще никогда не падали.

"Ни отмена прямых рейсов, ни другие сложности никак не влияли на людей, которые хотели попасть в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Они добирались через Израиль, Турцию. К этим новогодним праздникам цены на Египет традиционно выросли на 10%, но это все еще намного дешевле, чем Таиланд", - отметил он.

Директор по маркетингу сервиса бронирования пакетных туров Level.Travel Евгений Гинзбург сообщил, что клиенты сервиса, которые не могут позволить себе экзотические направления, практически весь год ждут открытия Египта.

"Вся наша аудитория в ожидании. Для нее нет других вариантов отдыха. Это либо Египет, либо они остаются дома. Это во многом связано с бюджетностью направления", - сказал он.

После приостановки осенью 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Туроператоры считают, что восстановление массового турпотока в Египет невозможно без открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так как рейсы в Каир неудобно использовать для отправки большого числа туристов. Участники туррынка ожидали открытия Египта осенью 2018 года, после встречи президентов РФ и Египта, но этого не произошло.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]