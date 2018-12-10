Москва и Минск нашли компромисс по взаимному признанию виз - глава МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что при подготовке белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз стороны нашли баланс компромиссов.
"Это баланс компромиссов. Разные варианты были, но я считаю, что в конечном итоге достигнут приемлемый для всех сторон вариант", - сказал В.Макей, которого цитирует госагентство БелТА.
Как отметил глава МИД, для Белоруссии было главным, чтобы граждане третьих стран могли беспрепятственно пересекать совместную границу. "У нас есть общая граница в рамках Союзного государства, ее охрана обеспечивается надежным образом. Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша совместная граница была не препятствием, а обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Минск и Москва окончательно согласовали проект о взаимном признании виз. Подписание документа запланировано на 13 декабря в Бресте, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.
Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.
Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.
Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.
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