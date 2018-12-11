Координационный совет по развитию биотехнологий планируется создать при правительстве РФ

При правительстве РФ планируется создать координационный совет по развитию биотехнологий.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документов, это связано с необходимостью обеспечения механизма взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам развития биотехнологий.

Согласно стратегии научно-технического развития РФ (утверждена указом президента от 1 декабря 2016 года), биотехнологии отнесены к приоритетам научно-технологического развития страны и в ближайшие 10-15 лет обеспечат инновационное развитие внутреннего рынка продуктов и услуг, а также устойчивое положение России на внешнем рынке.

Дальнейшее развитие биотехнологий требует координации деятельности всех участников реализации программы.

Предполагается, что совет возглавит вице-премьер Алексей Гордеев. В него могут войти замглавы Минэкономразвития Сергей Горьков, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра науки и высшего образования Алексей Медведев, статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба и другие.

Как заявлял президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов в рамках Петербургского экономического форума в мае этого года, доля России на мировом рынке биотехнологий составляет всего 0,1%.

По его словам, мировой рынок биотехнологий растёт примерно на 10% в год и к 2020 году может достичь порядка $600 млрд. Мировой фармацевтический рынок препаратов будет расти примерно на 6-6,5% в год и достигнет $1,2 трлн к 2022 году благодаря выходу на рынок новой волны биопрепаратов, в том числе и для лечения онкологических заболеваний.