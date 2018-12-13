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Туризм 13.12.2018 16:17

Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства

Госагентство по туризму Азербайджана подписало соглашение для открытия официальных представительств в 6 странах.

Согласно подписанному документу, компания Travel Consul Agency Network Worldwide получила право посредством своих отделений на открытие в шести странах официальных туристических представительств Азербайджана, говорится в сообщении Госагентства.

Туристические представительства Азербайджана появятся в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).

«Зарубежные туристические представительства открываются с целью ведения пропаганды Азербайджана в мире, увеличения турпотока в страну, оказания поддержки развитию туризма в мире», подчеркивает Госагентство.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРИЗМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]