Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства

Госагентство по туризму Азербайджана подписало соглашение для открытия официальных представительств в 6 странах.

Согласно подписанному документу, компания Travel Consul Agency Network Worldwide получила право посредством своих отделений на открытие в шести странах официальных туристических представительств Азербайджана, говорится в сообщении Госагентства.

Туристические представительства Азербайджана появятся в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).

«Зарубежные туристические представительства открываются с целью ведения пропаганды Азербайджана в мире, увеличения турпотока в страну, оказания поддержки развитию туризма в мире», подчеркивает Госагентство.

Р.Бабаев