Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства

Госагентство по туризму Азербайджана подписало соглашение для открытия официальных представительств в 6 странах.
Согласно подписанному документу, компания Travel Consul Agency Network Worldwide получила право посредством своих отделений на открытие в шести странах официальных туристических представительств Азербайджана, говорится в сообщении Госагентства.
Туристические представительства Азербайджана появятся в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).
«Зарубежные туристические представительства открываются с целью ведения пропаганды Азербайджана в мире, увеличения турпотока в страну, оказания поддержки развитию туризма в мире», подчеркивает Госагентство.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»