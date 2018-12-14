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СНГ 14.12.2018 12:03

РФ предлагает Таджикистану ознакомиться с функционированием ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя - посол

Россия не торопит Таджикистан со вступлением в Евразийский экономический союз и предлагает республике присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя, сообщил посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

"Мы понимаем, что это очень ответственный шаг, который необходимо всесторонне обдумать, взвесить все "за" и "против". Поэтому мы не торопим наших партнеров с принятием решения, давая им возможность изучить все стороны этого вопроса, в том числе опыт вступившей в ЕАЭС соседнего Кыргызстана, чьи социально-экономические условия сходны с таджикскими", - сказал дипломат в интервью интернет-изданию "Азия-Плюс".

По его словам, в России хорошо известно, что таджикские партнеры с интересом изучают опыт евразийской интеграции и никогда не исключали для себя вероятность в определенной перспективе присоединиться к ЕАЭС.

"В связи с этим российская сторона на высоком уровне предлагает Таджикистану присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя. Это не накладывает на республику никаких дополнительных обязательств, зато позволяет познакомиться с механизмом принятия решений в Союзе изнутри, получать необходимую информацию, изучать накопленный опыт", - сказал И.Лякин-Фролов.

Он напомнил, что ВВП Киргизии, вступившей ранее в ЕАЭС, только за 2017 год вырос почти на 5%.

Дипломат также отметил, что после вступления Киргизии в ЕАЭС значительные позитивные изменения произошли и в положении в России трудовых мигрантов из республики.

"Им теперь не надо приобретать патент, и вообще они по существу приравнены в трудовом отношении к гражданам России. Это не могло не сказаться на объеме денежных переводов, отправляемых ими на родину (порядка 30% ВВП страны, что превышает размер доходов госбюджета). В 2017 году только через банки и платежные компании мигрантами было переведено в Киргизию более $2,48 млрд (98% - из России)", - сообщил И.Лякин-Фролов.

"Как нам представляется, возможное вступление Таджикистана в ЕАЭС было бы весьма выгодно республике, поскольку это так же, как и для Кыргызстана, во многом решит проблему мигрантов, поможет нарастить экспорт, в том числе сельскохозяйственный, в страны Союза и обеспечит рост инвестиций в таджикскую экономику, подчеркнул посол России в Таджикистане", - сказал посол.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве России и Таджикистана, дипломат сказал: "По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, за десять месяцев этого года объем товарооборота между нашими странами составил около $845 миллионов. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так что будем надеяться, что по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Таджикистаном выйдет на $1 миллиард".

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, статус наблюдателя имеет Молдавия.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]