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СНГ 14.12.2018 19:49

МВД Белоруссии и России будут обмениваться информацией в электронном виде

Правительства Белоруссии и России заключили соглашение об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

"Заключение данного договора позволит создать современные правовые механизмы практического взаимодействия в электронном виде между министерствами внутренних дел Беларуси и России в рамках имеющейся международной правовой базы по различным направлениям оперативно-служебной деятельности", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, документ был подписан накануне в Бресте в рамках заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МВД, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]