МВД Белоруссии и России будут обмениваться информацией в электронном виде

Правительства Белоруссии и России заключили соглашение об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

"Заключение данного договора позволит создать современные правовые механизмы практического взаимодействия в электронном виде между министерствами внутренних дел Беларуси и России в рамках имеющейся международной правовой базы по различным направлениям оперативно-служебной деятельности", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, документ был подписан накануне в Бресте в рамках заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.