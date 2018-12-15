Количество жертв ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до 4 человек

Пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю сообщила о еще одном - четвертом -погибшем в результате лобового столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае, которое произошло в пятницу вечером.
Ранее сообщалось о трех жертвах аварии.
ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры произошло в пятницу вечером на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое. 19 пассажиров получили различные травмы. 8 пострадавших госпитализированы в районную больницу города Назарово, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир вертолетом доставлен в больницу Красноярска.
В настоящее время следователи проводят проверку на автотранспортном предприятии, которому принадлежал автобус, возбуждено уголовное дело.
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Глава Минтранса Киргизии ушел в отставку из-за задержания его зама за взятку
Глава армянской спецслужбы требует судить российского военного, подозреваемого в убийстве, по законам республики
АвтоВАЗ в 2019г рассчитывает улучшить результаты своей деятельности
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»