Количество жертв ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до 4 человек

Пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю сообщила о еще одном - четвертом -погибшем в результате лобового столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае, которое произошло в пятницу вечером.

Ранее сообщалось о трех жертвах аварии.

ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры произошло в пятницу вечером на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое. 19 пассажиров получили различные травмы. 8 пострадавших госпитализированы в районную больницу города Назарово, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир вертолетом доставлен в больницу Красноярска.

В настоящее время следователи проводят проверку на автотранспортном предприятии, которому принадлежал автобус, возбуждено уголовное дело.