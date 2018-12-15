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Происшествия 15.12.2018 12:40

Количество жертв ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до 4 человек

Пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю сообщила о еще одном - четвертом -погибшем в результате лобового столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае, которое произошло в пятницу вечером.

Ранее сообщалось о трех жертвах аварии.

ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры произошло в пятницу вечером на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое. 19 пассажиров получили различные травмы. 8 пострадавших госпитализированы в районную больницу города Назарово, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир вертолетом доставлен в больницу Красноярска.

В настоящее время следователи проводят проверку на автотранспортном предприятии, которому принадлежал автобус, возбуждено уголовное дело.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]