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Культура 17.12.2018 14:25

Реконструкция Иреванского Государственного Азербайджанского драмтеатра обойдется в 11 млн манатов

Государственная служба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия (ГСЗРВКН) направит более 11 млн манатов на капитальный ремонт и реконструкцию здания Иреванского Государственного Азербайджанского драмтеатра им. Джафара Джаббарлы в Бинагадинском районе Баку.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ГСЗРВКН подписало соглашение с ООО «Piramida-F.R» на выполнение этих работ.

Сумма контракта - 11 млн 26 тыс. 699,51 манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ТЕАТР, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]