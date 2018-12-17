Реконструкция Иреванского Государственного Азербайджанского драмтеатра обойдется в 11 млн манатов

Государственная служба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия (ГСЗРВКН) направит более 11 млн манатов на капитальный ремонт и реконструкцию здания Иреванского Государственного Азербайджанского драмтеатра им. Джафара Джаббарлы в Бинагадинском районе Баку.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ГСЗРВКН подписало соглашение с ООО «Piramida-F.R» на выполнение этих работ.

Сумма контракта - 11 млн 26 тыс. 699,51 манатов.

Р.Бабаев