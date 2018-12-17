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Спорт 17.12.2018 15:37

Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в 1/8 финала сыграет с "Аяксом", прошлогодний финалист "Ливерпуль" сразится с "Баварией"

По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в понедельник, определился состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Пары выглядят следующим образом: "Шальке 04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12-13, 19-20 февраля, ответные - 5-6, 12-13 марта.

Финал пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона команды "Атлетико".

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал".

На групповом этапе Лиги чемпионов Россию представляли московские "Локомотив" и ЦСКА, получившие путевки в основную стадию автоматически. Заняв четвертое место в своих группах, они выбыли из еврокубков. Еще один российский клуб, столичный "Спартак", пытался пробиться на групповой этап через квалификационный отбор, однако потерпел неудачу.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ТУРНИР, ЖЕРЕБЬЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]