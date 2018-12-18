Президент Азербайджана открыл после реконструкции 3-ий корпус Национального музея искусств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил Национальный музей искусства, в котором завершилась реконструкция, сообщает сайт главы государства.

«Президент принял участие в открытии после реставрации и реконструкции третьего корпуса музея. Министр культуры Абульфаз Гараев проинформировал главу государства о проделанной работе», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков