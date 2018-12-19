Баку и Астрахань рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана и Астраханская область подписали в среду соглашение о сотрудничестве в туристической сфере.

Документ подписан по итогам встречи главы ГАТ Фуада Нагиева с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым в Баку, сообщает пресс-служба Госагентства.

На встрече стороны обсудили вопросы развития долгосрочного и конструктивного сотрудничества в сфере туризма.

«Стороны отметили необходимость восстановления прямого авиасообщения между Баку и Астраханью с целью увеличения турпотока между Азербайджаном и Астраханской областью и организации туристических круизов на Каспии. Было достигнуто соглашение по участию в совместных туристических программах и проектах и развитию прямого сотрудничества между туроператорами», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев