Баку и Астрахань рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана и Астраханская область подписали в среду соглашение о сотрудничестве в туристической сфере.
Документ подписан по итогам встречи главы ГАТ Фуада Нагиева с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым в Баку, сообщает пресс-служба Госагентства.
На встрече стороны обсудили вопросы развития долгосрочного и конструктивного сотрудничества в сфере туризма.
«Стороны отметили необходимость восстановления прямого авиасообщения между Баку и Астраханью с целью увеличения турпотока между Азербайджаном и Астраханской областью и организации туристических круизов на Каспии. Было достигнуто соглашение по участию в совместных туристических программах и проектах и развитию прямого сотрудничества между туроператорами», - подчеркивается в сообщении.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»