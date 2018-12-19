В Азербайджане утверждены правила подсчета максимального лимита по расходам сводного бюджета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила подсчета верхнего предела расходов сводного бюджета.

Согласно правилам, опубликованным в официальных СМИ, при расчете верхнего предела расходов сводного бюджета, используются следующие прогнозные показатели на три года: ненефтяной ВВП, среднегодовая экспортная цена нефти, средний курс маната к доллару, показатели объема добычи и экспорта в нефтегазовом секторе, доходы ГНФАР, показатели добычи и объем налога на прибыль у налогоплательщиков, занятых в сфере добычи нефти и газа, объем налоговых отчислений SOCAR, ненефтяные доходы госбюджета, показатели госдолга, обязательства государственных предприятий перед бюджетом, а также остаток на едином казначейском счету.

Согласно правилам, верхний предел расходов сводного бюджета формируется путем сложения показателей расходуемых нефтяных доходов и ненефтяных доходов и прочих поступлений сводного бюджета.

Объем расходуемых нефтяных доходов не должен превышать 30% чистых финансовых активов на начало следующего бюджетного года.

Правила также регламентируют порядок расчета чистых финансовых активов, ненефтяных и прочих доходов сводного бюджета.

В случае, если рассчитанный верхний предел расходов сводного бюджета на следующий год составляет свыше 103% от расходов сводного бюджета на текущий год, то за верхний предел берется показатель в размере 103% от расходов сводного бюджета на текущий год.

А.Мамедов