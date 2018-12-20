В Баку задержаны фальшивомонетчики, которые пытались сбыть 42 тыс. евро

Правоохранительные органы Азербайджана задержали двух фальшивомонетчиков, которые пытались сбыть 42 тыс. евро, сообщает пресс-служба МВД.

«В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана поступила информация о том, что некто Фархад и Асеф в одном из банков страны обменяли 17 тыс. евро на 32,606 тыс. манатов. Впоследствии выяснилось, что все иностранные банкноты номиналом 500 евро - фальшивые», - отмечается в сообщении.

В результате оперативно-розыскных действий удалось установить личности фальшивомонетчиков - ими оказались житель Баку Асеф Новрузов и житель Лянкярана Фархад Гасанзаде.

«Во время осмотра их офиса в Баку было обнаружено еще 25 тыс. фальшивых евро, которые были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в качестве материальных доказательств», - сообщает пресс-служба МВД.

При допросе мужчины признались, что привезли фальшивые деньги в Азербайджан из Турции, чтобы обменять их в пунктах обмена валюты в столице и регионах страны.

Проведенный анализ показал, что фальшивые евро имели определенный уровень защиты, в связи, с чем их сложно было отличить от настоящих денег.

По факту в следственном отделе ГУБОП МВД заведено уголовное дело по статье 204.2 «Изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег или ценных бумаг в особо крупных размерах» УК АР.

По решению суда Ф.Гасанзаде и А.Новрузов взяты под арест.

Р.Бабаев