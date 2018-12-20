Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0253 GBR   2.1474 TRY   0.3196

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.20 0.96 Brent 57.24 0.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Дек 23 Дек

Происшествия 20.12.2018 14:36

В Баку задержаны фальшивомонетчики, которые пытались сбыть 42 тыс. евро

Правоохранительные органы Азербайджана задержали двух фальшивомонетчиков, которые пытались сбыть 42 тыс. евро, сообщает пресс-служба МВД.

«В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана поступила информация о том, что некто Фархад и Асеф в одном из банков страны обменяли 17 тыс. евро на 32,606 тыс. манатов. Впоследствии выяснилось, что все иностранные банкноты номиналом 500 евро - фальшивые», - отмечается в сообщении.

В результате оперативно-розыскных действий удалось установить личности фальшивомонетчиков - ими оказались житель Баку Асеф Новрузов и житель Лянкярана Фархад Гасанзаде.

«Во время осмотра их офиса в Баку было обнаружено еще 25 тыс. фальшивых евро, которые были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в качестве материальных доказательств», - сообщает пресс-служба МВД.

При допросе мужчины признались, что привезли фальшивые деньги в Азербайджан из Турции, чтобы обменять их в пунктах обмена валюты в столице и регионах страны.

Проведенный анализ показал, что фальшивые евро имели определенный уровень защиты, в связи, с чем их сложно было отличить от настоящих денег.

По факту в следственном отделе ГУБОП МВД заведено уголовное дело по статье 204.2 «Изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег или ценных бумаг в особо крупных размерах» УК АР.

По решению суда Ф.Гасанзаде и А.Новрузов взяты под арест.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ, МВД, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ


Похожие новости


МВД Азербайджана задержало 2 человек за изготовление и продажу фальшивых денег Фальшивые $15 тыс. изъяты в Баку у граждан ряда африканских государств

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]