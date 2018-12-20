Состоялось вручение Caspian Business Award 2018

20 декабря 2018 года в Hyatt Regency Baku / Hyatt Hall состоялся праздничный новогодний прием и церемония вручения международной премии Caspian Business Award 2018.

Выступая на церемонии, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев сказал, что по итогам года премии вручаются компаниям и топ-менеджерам наиболее активно участвующим в производственной и социальной сферах на территории государств Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. Премии охватывают многие сектора экономики, такие как нефть и газ, транспортировка, телекоммуникации и IT-технологии, финансово-кредитная система, СМИ и т.д.

Номинанты были определены в результате опроса, проведенного среди менеджеров высшего и среднего звена компаний в более чем 50 странах мира, добавил Тельман Алиев.

В приеме приняли участие руководители государственных структур, министерств, члены Милли меджлиса, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане, компании-члены Caspian European Club.

Отметим, что спонсорами церемонии Caspian Business Award 2018 являются SOCAR Azneft, ЗАО SOCAR Petroleum, ОАО «Meqa Sığorta» и ООО «AzInTelekom».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Победители премии “CASPIAN BUSINESS AWARD – - 2018 по номинациям:

· ПО «Азнефть» SOCAR - «Нефтегазодобывающее объединение года»

· ЗАО « SOCAR Petroleum» – «Компания года, претворяющая последние достижения науки и технологий»

· ОАО "Meqa Sığorta” - «Страховая компания года в области качественных услуг и устойчивого развития»

· ООО «Smart Systems Technology» – «Компания года по применению инноваций в сфере телекоммуникаций и телевещания»

· «Worleyparsons Europe Ltd» (Филиал по Азербайджану) – «Компания года за вклад в планирование, материально-техническое обеспечение, управление строительством проектов компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции»

· ООО «AzeriCard» – «Компания года по расширению применения передовых технологий и международной практики в области электронных платежей»

· «ZİRAATBANK Азербайджан» - «Банк года»

· Страховая компания «Qala Həyat» - «За вклад в развитие страхования»

· ООО «Alliance Assist Group» – «Компания года в области медицинских услуг и медицинского туризма»

· Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (Служба ASAN) и ООО «SİNAM» - «Проект года – ASAN Viza»

· Компания «ASE Express & OCS, DSV» – «Логистическая компания года»

· «Azlegal Consultancy International Services» (ALCIS) – «Компания года по качеству услуг, соответствующих международным стандартам и довольствие клиентов»

· «Bon Accord Engineering Supplies (Caspian) Ltd» - «Ведущий региональный лидер по обеспечению трубопроводным оборудованием»

· ООО «Леззет Гида Сенайе» – «Компания года по внедрению современных технологий в пищевую промышленность Нахчыванской Автономной Республики, как в регион Азербайджана, куда в 2018 году вложено наибольшее количество инвестиций»

· ООО «AzInTelekom» – «Прогрессивная İT компания года»

· ПО «Aztelekom» - "Компания года в сфере предоставления качественных телекоммуникационных услуг"

· ООО «Baktelecom» – «Бренд года в сфере телекоммуникационных услуг»

· Компания «R.I.S.K» - «Компания года по разработке и экспорту инновационного программного обеспечения»

· Компания «Lenovo» - «Самый быстрорастущийITвендор года в Азербайджане»

· «Times Consulting» – «Рекламное агентство года»

· Компания «Debet Uniform» – «Качественный продукт и довольствие клиентов»

· ООО «Yagmur-2» – «Компания года по применению современных систем орошения в области сельского хозяйства»

· ООО «Prosys» - «Компания года в области программного обеспечения и проектов по ИКТ в государственных органах»

· Группа компаний «AsProf» - «Динамично развивающаяся компания года»

· ITECA CASPIAN LLC – «Компания года в сфере организации выставок»