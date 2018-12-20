Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил медаль в честь Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава альянса Эльмар Мамедов.

«Решение об учреждении медали в честь М.Ибрагимова приурочено ко Дню солидарности азербайджанцев мира», - сказал Э.Мамедов.

Он подчеркнул, что имя М.Ибрагимова должно быть широко известно за пределами Азербайджана.

Ф.Исазаде