Азербайджан и Индия подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций

Азербайджан и Индия планируют подписать соглашение "О поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает министерство экономики Азербайджана.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Индии Санжай Раной в связи завершением его дипломатической миссии в Баку.
"Министр отметил, что между Азербайджаном и Индией создана договорно-правовая база и ведется работа над подготовкой соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. В настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность 170 компаний с индийским капиталом",- отмечается в сообщении.
Ш.Мустафаев также пригласил индийские компании к созданию СП с азербайджанскими компаниями на территории промышленных парков и кварталов.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, туризма и ИКТ.
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