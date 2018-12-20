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Внешняя политика 20.12.2018 18:14

Азербайджан и Индия подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций

Азербайджан и Индия планируют подписать соглашение "О поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает министерство экономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Индии Санжай Раной в связи завершением его дипломатической миссии в Баку.

"Министр отметил, что между Азербайджаном и Индией создана договорно-правовая база и ведется работа над подготовкой соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. В настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность 170 компаний с индийским капиталом",- отмечается в сообщении.

Ш.Мустафаев также пригласил индийские компании к созданию СП с азербайджанскими компаниями на территории промышленных парков и кварталов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, туризма и ИКТ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]