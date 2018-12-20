В Азербайджане будет создано Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Госагентству по обязательному медицинскому страхованию создать публичное юридическое лицо «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ОУМТП), сообщает сайт главы государства.

Соответствующее поручение отмечено в указе И.Алиева, подписанном в четверг, «О ряде мер по обеспечению внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования».

Целью создания Объединения является улучшение качества медицинских услуг в стране и унификация их с современными требованиями, повышение уровня медицинских услуг, оказываемых населению, усовершенствование механизмов контроля над качеством медицинской помощи и защитой прав пациентов, а также обеспечение надежной защиты здоровья населения.

Указом главы государства, в ведение ОУМТП передаются государственные медицинские учреждения, находящиеся в подчинении министерства здравоохранения за исключением Центра судебной психиатрической экспертизы, Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии и его отделы, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и подведомственных ему станций дезинфекции и отделов профилактической дезинфекции, Объединения фармацевтической и медицинской промышленности, учебных медучреждений, Национального офтальмологического центра им. Академика Зарифы Алиевой и филиала в Масаллинском районе, Национального онкологического центра и онкологических больниц (диспансеров), Республиканского лепрозория, Общественного Центра здравоохранения и реформ, Республиканского центра борьбы со СПИДом, консультаций и центров планирования семьи и брака, консультаций по семье и браку, газеты «Tibb», «Азербайджанского медицинского журнала», Азербайджанской государственной научно-медицинской библиотеки, Музея азербайджанской медицины, Центра аналитической экспертизы лекарственных средств и ООО «Azertibbtachizat», Центра инноваций и снабжения, медицинских учреждений, лечащих санаторным и курортным методами, Бакинского центра здоровья, Центра талассемии и администрации предприятий, находящихся в процессе. Данная часть указа вступит в силу с 1 января 2020 года.

ОУМТП поручено в течение 2 месяцев утвердить список государственных медицинских учреждений, переданных в его подчинение.

Содержание и деятельность «Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» должны быть обеспечены за счет отчислений из госбюджета, поступлений за счет проделанных работ и оказанных услуг, пожертвований, грантов и других источников, определенных в положении данного органа.

Деятельность ОУМТП будет регулироваться общим руководством и Советом правления, состоящим из трех надзирательных членов. Председатель правления и его члены назначаются и освобождаются с занимаемых должностей председателем Совета правления Госагентства по ОМС.

Администрации президента Азербайджана поручено осуществлять текущее руководство работами по передаче в ведение ОУМТП в течение 2019 года государственных медучреждений, созданию базы данных по ОМС и соответствующего программного обеспечения, подготовке и принятию нормативно-правовых документов для деятельности Объединения и обеспечения в 2020 году полномасштабной деятельности подведомственных ему медицинских предприятий на основе новых механизмов финансирования.

Госагентству по ОМС поручено в месячный срок утвердить Положение и структуру ОУМТП.

Н.Аббасова