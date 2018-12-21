НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда

Первое заседание Наблюдательного совета Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана состоялось в пятницу, сообщает пресс-служба министерства.

«Проект DOST позволит внедрить инновационные решения в сферу оказания услуг в областях труда, занятости, социальной защиты и обеспечения, применение принципа «единое окно» обеспечит оперативность, прозрачность, вежливость, ответственность и удобства», - сказал председатель Наблюдательного совета (НС) агентства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, Наблюдательный совет будет осуществлять общее руководство и контроль над деятельностью Агентства.

С.Бабаев отметил, что Наблюдательный совет определит направления развития, стратегические цели и планы Агентства.

На заседании были обсуждены вопросы организации деятельности Агентства и «Рабочего Центра DOST».

НС агентства состоит из 7 человек.

Р.Бабаев