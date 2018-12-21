НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда

Первое заседание Наблюдательного совета Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана состоялось в пятницу, сообщает пресс-служба министерства.
«Проект DOST позволит внедрить инновационные решения в сферу оказания услуг в областях труда, занятости, социальной защиты и обеспечения, применение принципа «единое окно» обеспечит оперативность, прозрачность, вежливость, ответственность и удобства», - сказал председатель Наблюдательного совета (НС) агентства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, Наблюдательный совет будет осуществлять общее руководство и контроль над деятельностью Агентства.
С.Бабаев отметил, что Наблюдательный совет определит направления развития, стратегические цели и планы Агентства.
На заседании были обсуждены вопросы организации деятельности Агентства и «Рабочего Центра DOST».
НС агентства состоит из 7 человек.
Р.Бабаев
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