Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2019 год», сообщает сайт главы государства.
Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2019 год установлен на уровне 180 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума установлен на 2019 год на уровне 191 маната для пенсионеров - 149 манатов, для детей - 160 манатов.
На 2018 год прожиточный минимум был утвержден в размере 173 манатов. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2018 годом на 4%.
Кроме этого, утвержден закон «О критерии нужды на 2019 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 143 манатов ("критерий нужды" на 2018 год составляет 130 манатов).
А.Мамедов
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