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Социум 21.12.2018 19:51

Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2019 год», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2019 год установлен на уровне 180 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума установлен на 2019 год на уровне 191 маната для пенсионеров - 149 манатов, для детей - 160 манатов.

На 2018 год прожиточный минимум был утвержден в размере 173 манатов. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2018 годом на 4%.

Кроме этого, утвержден закон «О критерии нужды на 2019 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 143 манатов ("критерий нужды" на 2018 год составляет 130 манатов).

А.Мамедов

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Тэги: МИНИМУМ, ПРОЖИТОЧНЫЙ, РАЗМЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]