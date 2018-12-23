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Происшествия 23.12.2018 11:28

Число жертв цунами в Индонезии приближается к 170

Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни 168 человек, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

745 человек пострадали, 30 пропали без вести.

Представитель ведомства Супоро Пурво Нугрохо проинформировал, что волны, по предварительным результатам исследований, были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

По информации управления, разрушены десятки домов на побережье, пострадали, в том числе здания туристических отелей.

По оценкам властей, число жертв стихийного бедствия будет возрастать.

Цунами обрушилось на побережье около 21:30 по местному времени в субботу (17:30 мск).

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЦУНАМИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]