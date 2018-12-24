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СНГ 24.12.2018 19:00

Зиничеву присвоено звание генерал-полковника - пресс-служба МЧС РФ

Глава МЧС России Евгений Зиничев стал генерал-полковником, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Указом президента министру присвоено звание генерал-полковника", - сказали в пресс-службе МЧС.

Е.Зиничев возглавляет МЧС РФ с весны 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, ГЛАВА, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]