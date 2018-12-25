Руководитель дилера Bombardier задержан в Литве по делу о неуплате более 3 млрд рублей налогов - СКР

Руководитель дилера мототехники Bombardier - компании ООО "Росан Трейд" Роман Каневский, объявленный Россией в международный розыск по делу о неуплате налогов, задержан в Литве, сообщила во вторник пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.
"В настоящее время Каневский задержан в Литовской республике, после его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Р.Каневский вместе другим руководителем и собственником ООО Андреем Кушулем, действуя совместно с ранее осужденными соучастниками, внесли ложные сведения в налоговые декларации за 2012-2015 годы и в результате уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей (с учетом начисленных штрафов и пени). В отношении А.Кушуля и Р.Каневского вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в совершении указанного преступления. Они были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
12 марта Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку и амнистировал директора по инвестициям ликвидируемой структуры ООО "Росан Инвест" Елену Шелкову. Она обвинялась в неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей.
По делу о неуплате налогов также проходил финансовый директор компании Андрей Богданов, который, как сообщало следствие, вместе с другими соучастниками внес недостоверную информацию в налоговые декларации за 2011-2013 годы, что привело к неуплате 700 млн рублей налогов. Он также был амнистирован.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Росан Трэйд" и ООО "Инвестиционное бюро "Росан" являются компании, зарегистрированные по идентичным адресам на Виргинских островах. ООО "Инвестиционное бюро "Росан"" находится в процессе ликвидации.
По данным открытых источников, ГК "Росан" с 1994 года была официальным дистрибьютором техники Bombardier Recreational Products (BRP), с 2002 года - стала единственным в России официальным дистрибьютором.
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии
Парламент Колумбии потребовал от Армении немедленного освобождения оккупированных территорий Азербайджана
«Азерэнержи» получит 40 млн манатов на увеличение уставного капитала
Назначен новый председатель правления Межбанка Азербайджана
Президент Алиев наградил главу Союза архитекторов Азербайджана орденом «Шараф»
Президент Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим Днем солидарности
На новых 50-фунтовых банкнотах могут быть изображены Маргарет Тэтчер или Стивен Хокинг
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»