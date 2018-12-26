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Туризм 26.12.2018 09:54

Баку в тройке наиболее популярных у россиян городов СНГ для новогоднего отдыха

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий туристов в декабре и январе 2019 года.

«Лидером рейтинга стал Минск, на второй и третьей позициях разместились Баку и Астана. В первую десятку городов СНГ, популярных у туристов этой зимой вошли также Ереван, Алматы, Ташкент, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад», - отмечает агентство.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на 3 - 5 дней. Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

«Туры на горнолыжные курорты Шымбулак под Алматы, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Логойск и Силичи под Минском пользуются наибольшей популярностью у туристов стран СНГ», - отмечает агентство.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ТУРСАТ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]