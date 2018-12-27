Налог на безопасность для туристов вводит Турция с 1 января 2019 года

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету, сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны.
По данным портала Turizmhaberleri, первоначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, так как миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году. После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор до 1,5 евро с человека.
"Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления - это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", - заявил глава Tursab Фируз Балыкая.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что новый налог вводится неожиданно, и пока нет ясности, будет ли взиматься доплата с туристов, уже купивших туры в Турцию по акциям раннего бронирования. "Скорее всего, для уже проданных туров он ляжет на плечи туроператоров", - сказали в АТОР.
Турция в 2018 году рассчитывает принять 40 млн иностранных туристов, из которых 6 млн - российских.
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