Роснефть договорилась еще на 5 лет об использовании бренда BP на своих АЗС

"Роснефть" и BP p.l.c. договорились продлить срок действия лицензионного соглашения на использование товарных знаков британской компании и об эксплуатационном обслуживании до 31 декабря 2023 года.
Согласно материалам российской компании на сайте госзакупок, соответствующие изменения вносятся в соглашение от 18 февраля 2014 года.
Условия оплаты предусматривают 4 платежа в размере $500 тыс., каждый из которых необходимо выплатить в течение 30 дней после окончания каждого квартала, и один платеж (сумма н указывается - ИФ) в отношении объемов топлива и объема продаж магазина необходимо произвести в течение 30 дней после окончания каждого календарного года в течение срока действия или дополнительного срока действия соглашения.
"Роснефть" стала управлять сетью АЗС в России под брендом BP после покупки в 2013 году компании ТНК-BP. В конце 2013 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку, согласно которой компания должна была заплатить BP 1,5 млрд рублей за использование ее бренда на 121 АЗС. Срок предоставления лицензии составлял 5 лет: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года.
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