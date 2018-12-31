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Дальнее зарубежье 31.12.2018 20:10

В Литве сообщили о договоренности с российским "Газпромом" пo поставкам газа в 2019г

Литва договорилась с российским концерном "Газпром" по условиям закупки газа в 2019 году, осталось только поставить последние подписи, сообщает ответственная за поставку природного газа госкомпания.

"На данный момент договор оформляется, его условия согласованы, поставки газа обеспечены с 1 января", - заявила в понедельник агентству BNS в компании Lietuvos energijos tiekimas (Литэнергоснаб).

Во второй половине последнего дня 2018 года представители компании проинформировали, что ожидают последних подписей в контракте.

Компания не раскрывает конкретное количество газа, которое собирается закупать у "Газпрома", но оно, по словам представителей Lietuvos energijos tiekimas, будет не больше, чем в этом году.

Помимо "Газпрома", Lietuvos energijos tiekimas планирует в следующем году приобретать сжиженный природный газ у Норвегии и других поставщиков.

По данным "Газпрома", в первом полугодии текущего года Литва импортировала из России 764 млн кубометров газа - на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2017 году "Газпром" поставил в Литву чуть более половины всего потреблённого в стране газа.

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Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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