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Дальнее зарубежье 01.01.2019 12:01

Лидер КНДР предупредил, что Вашингтону не следует испытывать терпение северокорейского народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о своей приверженности выполнению обязательств по денуклеаризации Корейского полуострова, однако считает, что США должны активнее предпринимать ответные меры и не вынуждать Северную Корею искать "другой путь".

В новогоднем телеобращении он сказал: "Я буду стремиться к достижению таких результатов, которые будут приветствоваться международным сообществом", подтвердив готовность ко второй встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что у Северной Кореи, однако, нет "иного выбора, кроме как защищать суверенитет и высшие интересы нашей страны, и найти новый путь к обеспечению мира на нашем полуострове".

Лидер КНДР предупредил, что, Северная Корея может пойти этим путем в том случае, если США "неверно истолковали терпение нашего народа, выдвинули односторонние требования и продолжают использовать санкции и давление на нашу республику".

Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и Д.Трампом на сингапурском саммите. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]