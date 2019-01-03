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Происшествия 03.01.2019 17:46

Около 7,36 млн единиц пиротехнических изделий изъяли азербайджанские таможенники в 2018 году

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли в 2018 году более 7,35 млн единиц пиротехнических изделий, незаконно ввезенных на территорию республики, сообщает отдел по связям с медиа и общественностью ГТК.

«В 2018 году по 106 фактам было обнаружено и изъято 7 млн 358 тыс. 635 единиц салютов, петард и других пиротехнических изделий, незаконными путями ввезенных в Азербайджан», - сказано в сообщении.

В декабре 2018 года было зафиксировано 30 таких случаев.

«По указанным фактам в автомобилях граждан, приехавших в Азербайджан из Грузии, в декабре было обнаружено 5 млн 988 тыс. 448 единиц пиротехнических изделий», - сообщает ГТК.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПИРОТЕХНИКА, ТАМОЖНЯ, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]