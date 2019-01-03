Около 7,36 млн единиц пиротехнических изделий изъяли азербайджанские таможенники в 2018 году

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли в 2018 году более 7,35 млн единиц пиротехнических изделий, незаконно ввезенных на территорию республики, сообщает отдел по связям с медиа и общественностью ГТК.
«В 2018 году по 106 фактам было обнаружено и изъято 7 млн 358 тыс. 635 единиц салютов, петард и других пиротехнических изделий, незаконными путями ввезенных в Азербайджан», - сказано в сообщении.
В декабре 2018 года было зафиксировано 30 таких случаев.
«По указанным фактам в автомобилях граждан, приехавших в Азербайджан из Грузии, в декабре было обнаружено 5 млн 988 тыс. 448 единиц пиротехнических изделий», - сообщает ГТК.
Р.Бабаев
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