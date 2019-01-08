Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в КНР, сообщают во вторник китайские государственные СМИ.

По их информации, визит продлится с 7 по 10 января. Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению лидера этой страны Си Цзиньпина.

В понедельник сообщалось, что поезд с высокопоставленной северокорейской делегацией пересёк границу и прибыл в Китай. При этом тогда не сообщалось, кто именно едет в этом поезде.