Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в КНР, сообщают во вторник китайские государственные СМИ.
По их информации, визит продлится с 7 по 10 января. Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению лидера этой страны Си Цзиньпина.
В понедельник сообщалось, что поезд с высокопоставленной северокорейской делегацией пересёк границу и прибыл в Китай. При этом тогда не сообщалось, кто именно едет в этом поезде.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»