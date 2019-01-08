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Дальнее зарубежье 08.01.2019 09:06

Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в КНР, сообщают во вторник китайские государственные СМИ.

По их информации, визит продлится с 7 по 10 января. Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению лидера этой страны Си Цзиньпина.

В понедельник сообщалось, что поезд с высокопоставленной северокорейской делегацией пересёк границу и прибыл в Китай. При этом тогда не сообщалось, кто именно едет в этом поезде.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]