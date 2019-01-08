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Это интересно 08.01.2019 09:15

Азербайджан улучшил свои позиции в Индексе паспортов - Henley & Partners

Азербайджан в обновленном Индексе паспортов компании Henley & Partners занял 74-е место с возможностью посещать без визы 66 стран мира.

«В начале 2019 года граждане Азербайджана, как и три месяца назад, имеют безвизовый доступ в 66 стран мира. В то же время Азербайджан поднялся в Индексе на одну строчку, и теперь занимает 74-е место из 104-х. Такой же показатель у паспортов Филиппин и Туниса. Год назад азербайджанцы могли посещать без визы 63 страны мира», - отмечает Henley & Partners.

Россия занимает 48-е место в Индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Грузия – 51-е место (114 стран), Турция – 52-е место (111 стран), Казахстан – 67 (76 стран).

Данные Индекса паспортов на начало 2019 года показали, что самым «мобильным» является паспорт Японии. Граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования Индекса.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАСПОРТА, ИНДЕКС


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Граждане Азербайджана без визы могут посещать 63 страны - Henley & Partners

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]