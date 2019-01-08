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Дальнее зарубежье 08.01.2019 13:16

Tesla начала строительство завода в Шанхае

Американская компания Tesla Inc. в понедельник начала строительство завода в Шанхае, производственная мощность которого должна составить 500 тыс. электромобилей в год.

Глава компании Илон Маск заявил на церемонии закладки фундамента, что до конца текущего года на предприятии планируется начать производство седана Model 3.

Tesla подписала соглашение с муниципальным правительством о строительстве предприятия в июле 2018 года.

Завод, получивший название Gigafactory 3, станет первым предприятием Tesla за пределами США. Оно расположено в Линане, в 75 км к юго-востоку от центра Шанхая. Площадь участка, выделенного компании, составляет почти 865 тыс. кв. метров.

Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.

Инвестиции в предприятие превысят 50 млрд юаней ($7 млрд), что станет крупнейшими вложениями иностранной компании в производственном секторе в истории Шанхая, отмечает агентство "Синьхуа".

По итогам 2018 года Tesla поставила по всему миру 245,24 тыс. автомобилей, включая 145,846 тыс. Model 3.

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Тэги: КИТАЙ, TESLA, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]