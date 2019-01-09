В Бишкеке в 2019 году начнутся работы по благоустройству парка имени Гейдара Алиева

Азербайджан в 2019 году начнет работы по благоустройству парка имени Гейдара Алиева в Бишкеке, сообщают киргизские СМИ со ссылкой на столичный муниципалитет.

«В Бишкеке будет благоустроен парк имени Гейдара Алиева. Эскизный проект парка был одобрен на градостроительном совете. В 2019 году азербайджанской стороной планируется начать реализацию проекта с последующей передачей в ведение муниципалитета», - говорится в сообщении.

Территорию будущего парка вместе с главой Октябрьского района Бишкека Ренатом Айтымбетовым изучил посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев.

Как сообщалось, решение о строительстве парка имени Гейдара Алиева было принято в 2012 году. Мэрия Бишкека выделила земельный участок площадью 5,5 га на закладку парка по улице Байтик-Баатыра южнее проспекта Токомбаева - в лесополосе «Орто-Сай».

Р.Бабаев