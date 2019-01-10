Лукашенко: практически все проблемы в российско-белорусских отношениях решены в приемлемом варианте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в отношениях с Россией все проблемы решены.

"Практически все проблемы в отношениях между странами решены в более или менее приемлемом варианте", - цитирует президента в четверг госагентство БелТа.

"Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера", - продолжил глава государства.

По словам А.Лукашенко, он с президентом РФ Владимиром Путиным договорился, "что эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне".

При этом президент отметил, что у Минска и Москвы определенные проблемы остаются и в сфере автоперевозок. По его словам, белорусская сторона поставлена в худшие условия, нежели, например, Польша и Литва.

"Много крика, гвалта по поводу политики этих государств в отношении России, много разговоров о Союзном государстве, ЕАЭС, а элементарные вопросы не решаются. Мы с президентом России (обозначили) их исключительно как вопросы, недостойные для обсуждения президентов, позорные вопросы в отношениях Беларуси и России. Их, конечно, надо решать, и решить их можно элементарно", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, А.Лукашенко и В.Путин в конце декабря провели две встречи - 25 и 29 числа - в Москве. Основными темами встреч были ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.