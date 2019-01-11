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Туризм 11.01.2019 21:17

Иностранные туристы в 2018г потратили в Азербайджане $2 млрд - президент Алиев

Азербайджан в 2018 году посетило 2,85 млн туристов, что на 6% превышает показатель 2017 года.

«В прошлом году нашу страну посетило 2,85 млн зарубежных граждан, что означает рост на 6%. Проведенные расчеты показали, что они потратили в стране $2 млрд», - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, политика, проводимая в Азербайджане в сфере туризма, в первую очередь, проявляется в финансовой сфере. «Таким образом, мы продвигаем свою страну и зарабатываем деньги», - отметил И. Алиев.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]