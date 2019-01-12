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Происшествия 12.01.2019 12:28

Не менее трех человек погибли, множество ранены при наезде автобуса на остановку в Оттаве

Три человека погибли, более 20 получили травмы в результате наезда двухъярусного пассажирского автобуса на остановку общественного транспорта в Оттаве (Канада), сообщил телеканал CNN.

Автобус врезался в платформу остановки, три человека - два в автобусе и один на платформе - погибли на месте, 23 человека госпитализированы, отмечается в сообщении.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии. Водитель задержан, его допрашивает полиция.

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Тэги: КАНАДА, АВТОБУС, НАЕЗД, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]