Не менее трех человек погибли, множество ранены при наезде автобуса на остановку в Оттаве

Три человека погибли, более 20 получили травмы в результате наезда двухъярусного пассажирского автобуса на остановку общественного транспорта в Оттаве (Канада), сообщил телеканал CNN.
Автобус врезался в платформу остановки, три человека - два в автобусе и один на платформе - погибли на месте, 23 человека госпитализированы, отмечается в сообщении.
Начато расследование причин и обстоятельств аварии. Водитель задержан, его допрашивает полиция.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»