В торговом центре Киева произошел взрыв, пострадал мужчина - полиция

В Киеве в торговом центре на ул.Борщаговской прогремел взрыв, в результате происшествия мужчина получил травму руки.
Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация о взрыве поступила в дежурную часть около 12:00.
"По предварительной информации, взрыв прогремел на 3-м этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться", - сказано в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.
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