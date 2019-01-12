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Происшествия 12.01.2019 15:23

В торговом центре Киева произошел взрыв, пострадал мужчина - полиция

В Киеве в торговом центре на ул.Борщаговской прогремел взрыв, в результате происшествия мужчина получил травму руки.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация о взрыве поступила в дежурную часть около 12:00.

"По предварительной информации, взрыв прогремел на 3-м этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться", - сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ТЦ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]