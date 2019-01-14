Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г

Рейсы из Москвы в Баку вошли в топ-3 самых популярных направлений ближнего зарубежья для путешествий туристов в 2018 году.
Аналитики сервиса путешествий Туту.ру составили рейтинг зарубежных городов и стран, самых популярных для путешествий туристов в 2018 году. Были проанализированы все оформленные авиабилеты за год с 1 января по 31 декабря 2018 года, данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 года.
Согласно анализу, среди направлений в страны ближнего зарубежья самыми популярными стали рейсы из Москвы в Кишинев. На них приходится 12,3% всех проданных в этом сегменте билетов, их средняя стоимость - 13,4 тыс. рублей в обе стороны.
На второй позиции разместился Ереван (8,9%, 14,1 тыс. рублей).
«Замыкает тройку лидеров Баку (5,7%, 15,8 тыс. рублей). В 2018 году Баку вытеснил из тройки лидеров Минск», - отмечает сервис.
В десятку самых популярных направлений стран СНГ также вошли рейсы из Москвы в Тбилиси, Минск, Ташкент, Бишкек, Алматы, Душанбе и из Петербурга в Кишинев.
Н.Аббасова
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