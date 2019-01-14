В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета

Более 900 религиозных общин прошли в Азербайджане государственную регистрацию, отмечает председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.
«Отношения религия-государство в Азербайджане носят образцовый характер, в стране царит атмосфера толерантности и мультикультурализма. В 2018 году продолжился процесс государственной регистрации религиозных общин, их общее число достигло 909», - сказал М.Гурбанлы в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».
По его словам, 877 из зарегистрированных религиозных общин являются исламскими, остальные 32 относятся к другим конфессиям, в том числе 21 - христианская восемь – иудейских, две – бахаи и одна – кришнаитская.
М.Гурбанлы отметил, что в Азербайджане действуют 2,25 тыс. мечетей, 14 церквей и семь синагог.
«На территории страны действуют 23 христианские молельни, а также храм бахаи и криштаитский храм», - подчеркнул М.Гурбанлы.
Р.Бабаев
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