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Религия 14.01.2019 17:02

В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета

Более 900 религиозных общин прошли в Азербайджане государственную регистрацию, отмечает председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

«Отношения религия-государство в Азербайджане носят образцовый характер, в стране царит атмосфера толерантности и мультикультурализма. В 2018 году продолжился процесс государственной регистрации религиозных общин, их общее число достигло 909», - сказал М.Гурбанлы в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».

По его словам, 877 из зарегистрированных религиозных общин являются исламскими, остальные 32 относятся к другим конфессиям, в том числе 21 - христианская восемь – иудейских, две – бахаи и одна – кришнаитская.

М.Гурбанлы отметил, что в Азербайджане действуют 2,25 тыс. мечетей, 14 церквей и семь синагог.

«На территории страны действуют 23 христианские молельни, а также храм бахаи и криштаитский храм», - подчеркнул М.Гурбанлы.

Р.Бабаев

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Тэги: РЕЛИГИЯ, ОБЩИНЫ, РЕГИСТРАЦИЯ, ГОСКОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]